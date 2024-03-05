花蓮市三仙溪抽水站遭塗鴉不雅圖文 警揪犯嫌

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮市三仙溪抽水站外的鐵捲門及牆面，遭人塗鴉不雅圖文，監視器鏡頭也被噴漆破壞，警方追查出30歲林姓男子涉嫌，依法究辦。花蓮市長魏嘉彥今天到場會勘，將恢復市容。

花蓮市三仙溪抽水站葉姓管理員去年底發現抽水站的鐵捲門、柱子，防汛堤防邊的牆壁，被黑色噴漆塗鴉，並寫下不雅字語，監視器鏡頭也被噴漆破壞，向警方報案。

警方獲報啟動鷹眼偵辦，迅速鎖定30歲的林姓男子涉有重嫌，但他矢口否認，經將現場跡證送驗，並多方比對，日前通知林姓嫌犯到案說明，全案依毀損罪移送偵辦。

花蓮警分局呼籲，民眾未經同意任意塗鴉，恐觸犯相關法律，切勿因一時興起以身試法，得不償失。

魏嘉彥今天到抽水站及周邊查看損壞程度，感謝警方大力協助，迅速查明真相，揪出破壞者，並呼籲民眾發揮公德心、愛惜公物。被塗鴉處重新塗漆、恢復市容，初估須新台幣數萬元費用，將向犯嫌求償。

魏嘉彥表示，每一樣公共設施興建及維管的經費都得來不易，更須民眾共同愛護及珍惜，市公所會加強對公共設施的維護和監控措施，以防止類似事件再次發生，並盡快將抽水站恢復原貌。（編輯：陳政偉）1130305