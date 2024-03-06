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屏東畜牧臭氣及廢水陳情增 縣府1個月告發27業者

2024/3/6 16:06（3/6 16:51 更新）
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屏東縣環保局近期接獲民眾陳情畜牧惡臭及廢水案件頻率增加，環保局也加強稽查力道。圖為稽查人員發現有畜牧場放流水水色不佳，立即執行水樣採集作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月6日
屏東縣環保局近期接獲民眾陳情畜牧惡臭及廢水案件頻率增加，環保局也加強稽查力道。圖為稽查人員發現有畜牧場放流水水色不佳，立即執行水樣採集作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東環保局接獲民眾陳情畜牧惡臭及廢水案件增加1成，縣府今天表示，近1個月內稽查219家畜牧場，共查獲27家畜牧業者涉及空氣污染與水污染超標，依法告發並要求改善。

屏東縣環保局今天發布新聞稿表示，搭配定期與不定期強化畜牧業巡查，近日陳情案增加，加強執法採科技天眼、人眼搭配，針對屏東市、里港鄉、九如鄉、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉及潮州鎮等10個鄉鎮，稽查排水沿岸，還循線查獲有畜牧場未透過原本核准放流口排出廢水，涉嫌繞流排放。

依據環保局統計自今年農曆春節至3月初，已出動134人次、稽查219家畜牧場、採樣40點次，共計查獲27家畜牧業涉及違反空氣污染防制法及水污染防治法。

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環保局指出，稽查人員如現場查獲畜牧場周界發現有臭異味，會採樣並送交異味官能實驗室進行分析，如檢測結果超過排放標準將依違反空氣污染防制法告發，最低裁罰新台幣10萬元；若畜牧場放流水色不佳，也會採樣送驗，如檢測結果超過排放標準將依違反水污染防治法裁罰6000元以上、60萬元以下罰鍰。

縣府提及，持續針對畜牧場密集鄉鎮地區進行專案查核，並整合現有民間守望相助隊巡查通報機制，一同守護環境，也透過輔導、稽查、取締等方式，強化監督管理畜牧業落實處理設施操作。（編輯：謝雅竹）1130306

#屏東縣環保局
#廢水
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