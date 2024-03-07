大武鄉長補選 何博文盼蕭國書當開路急先鋒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東大武鄉長補選，民進黨副秘書長何博文今天到台東為黨提名人74歲蕭國書加油打氣；他期望蕭國書以「老將新面孔」，為民進黨在大武鄉擔當「開路急先鋒」角色。

何博文今天上午由民進黨組織部主任張志豪陪同，和行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷前往民進黨台東縣黨部會見蕭國書，關心大武鄉長補選。

民進黨台東縣黨事後發布新聞稿表示，何博文說，這次民進黨在大武鄉長補選特別推出了「老將新面孔、開路急先鋒」的蕭國書，蕭國書長期在台東大武經營，對大武非常熟悉，不僅勤於耕耘基層，平時也熱心公益，人望也非常好。

何博文表示，大武鄉過去一直被視為民進黨極為艱困選區，希望由蕭國書來發揮當年創黨精神，讓台東縣民可以看到一個更好的台東，由蕭國書來開疆闢土，相信未來會有更多年輕人願為大武鄉來付出自己的青春活力，讓大武更好，民進黨中央也會全力輔選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蕭國書表示，他出生於高雄旗山，年輕時因為對於電影有非常大興趣，學生時期常常在戲院打工學習，也因此學到一技之長，18歲來到台東大武發展，並開設大武戲院，50多年來看著南迴公路興衰，自然是多有感慨，希望能在這次補選，讓大武鄉民可以知道，老將心不老，為了大武發展，他會帶著急先鋒精神持續衝刺，希望能在未來看到好結果。

74歲蕭國書為民進黨創黨黨員，早年經營大武戲院，擔任過大武鄉公所秘書；過去總統立委選舉，都擔任民進黨大武鄉競選總部輔選工作，這次鄉長補選，他說，義不容辭代表民進黨出征。（編輯：陳仁華）1130307