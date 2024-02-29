台東大武鄉長補選 民進黨徵召資深黨員蕭國書

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東縣大武鄉長補選，民進黨徵召資深黨員、擔任過鄉公所秘書的蕭國書。他說，長期在地方深耕，負起黨員該盡的職責。

前大武鄉長黃建賓因當選立法委員，遺缺辦理補選，台東縣選委會公告補選時程，3月4至6日登記，4月13日投開票。

國民黨台東縣黨部昨日宣布提名57歲鄉民代表會副主席王景昌，從政已22年。他說，會盡全力為大武鄉衝刺，目前走訪的村落都希望他出來服務，讓鄉政更進步。

民進黨台東縣黨部今天宣布徵召74歲的資深黨員蕭國書，他曾擔任過大武鄉公所秘書。

蕭國書今天接受媒體聯訪表示，他是民進黨資深黨員，更是民進黨大武地區服務處主任，育有1子3女，但多在外地工作，「年輕人外流，找不到青年一輩接棒，只好請老元帥出征」。他強調，大武鄉人口數不多，身為長期在地方深耕的黨員當然不能缺席，負起黨員該盡的職責。

他強調，獲黨部徵召參與鄉長補選重任，將全力以赴、達成任務、創新大武鄉的政治生態及革新風貌。（編輯：謝雅竹）1130229