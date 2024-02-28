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大武鄉長補選 藍營人選出爐、民眾黨「寧缺勿濫」

2024/2/28 16:38
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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東大武鄉長補選，國民黨整合成功，通過提名鄉民代表會副主席王景昌；民眾黨目前有4人表達意願，縣黨部還在審核，若沒有好人選「寧缺勿濫」；民進黨則尚未決定。

前台東縣大武鄉長黃建賓當選立法委員，遺缺辦理補選。台東縣選委會公告補選時程，3月4至6日登記，4月13日投開票，競選經費最高金額新台幣607萬8000元。

國民黨內多人爭取提名，國民黨台東縣黨部主委吳秀華今天接受中央社記者電話訪問表示，台東縣黨部日前完成整合，昨天通過提名代表會副主席王景昌參選，並將報中央黨部核備，國民黨有信心打贏這場選戰。

民眾黨台東縣黨部主委陳宏宗表示，這次總統和立委選舉，民眾黨在台東並未推立委人選，但在總統和副總統候選人的得票有2萬5590票，直逼民進黨的3萬131票，因此在大武鄉長的補選理應不缺席，但民眾黨寧缺勿濫，會挑出最好的人選，目前有4人表達參選意願，民眾黨還在審核中。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠表示，民進黨內目前鎖定2人選，明後天會做最後的確定。（編輯：謝雅竹）1130228

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