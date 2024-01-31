台東大武鄉長補選 藍2人爭出線、綠鎖定徵召對象

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縣大武鄉長黃建賓選上立法委員，鄉長遺缺將補選。國民黨目前有代理鄉長趙世崇和鄉代會副主席王景昌表態參選；民進黨尚在尋覓人才，目前有鎖定徵召對象。

台東縣政府指派國民黨籍前鄉長趙世崇代理鄉長，外界解讀是為補選鋪路。趙世崇接受媒體訪問表示，他曾擔任過鄉長及鄉民代表會主席，有考慮參加補選，但考量年紀問題，尚未做出最後決定。

趙世崇今年73歲，曾任1屆大武鄉長，2011年因案請辭，由兒子趙宏翰補選接棒鄉長。

同是國民黨籍鄉民代表會副主席王景昌也被點名角逐補選。今年57歲的王景昌表示，父親王政國擔任過鄉長，且他從政22年，以他的能力跟經驗願意承擔更大責任。

國民黨台東縣黨部主任委員吳秀華接受中央社記者電話訪問表示，目前國民黨內有意參選的有趙世崇和王景昌，黨部沒有特定支持對象，預計春節過後協調，2人地方經營都不錯，會以勝選為最大考量及尋求地方和諧，避免分裂讓其他政黨獲利。

民進黨台東縣黨部副執行長翁聖惠表示，民進黨正積極尋找人選，目前有鎖定徵召對象，希望能打破過去民進黨在大武鄉長選舉零候選人的情況。

除了國民兩黨外，被點名有可能參選的還有無黨籍的前大武鄉長吳仲民，他曾在2022年挑戰黃建賓失利。

台東縣政府民政處表示，大武鄉長遺缺須在3個月內完成補選，目前由趙世崇代理鄉長，預計4月中旬補選。（編輯：郭諭儒）1130131