台東大武鄉長補選 民眾黨找不到合適人選缺席

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東縣大武鄉長補選今天登記截止，國民黨王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春花3人競爭；民眾黨因找不到合適人選缺席。

前大武鄉長黃建賓選上立法委員，遺缺補選，今天登記截止，國民黨整合成功由鄉民代表會副主席王景昌披戰袍，民進黨則由資深黨員蕭國書應戰，鄉民代表高春花力拚更上一層樓。

王景昌在4日開放領表登記時，搶頭香完成領表登記，5名前後任鄉長、鄉代會主席和代表及各村長、支持者近200人到場力挺，展現藍營大團結氣勢。

57歲的王景昌地方從政資歷22年，目前為鄉代會副主席，父親為前大武鄉長王政國，由於他不分黨派的問政風格及廣結善緣個性，很快把地方勢力整合一起。

74歲的蕭國書為民進黨創黨黨員，早年經營大武戲院，擔任過大武鄉公所秘書。過去總統立委選舉都擔任民進黨大武鄉競選總部的輔選工作，這次鄉長補選，他表示，義不容辭代表民進黨出征。

今天上午登記參選展現民進黨大團結，包括行政院東部聯合中心執行長洪宗楷，副執行長許文獻，縣議員簡維國、台東市民代表王泰捷、民進黨台東縣黨部人員及支持者出席陪同。

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民住民鄉民代表高春花以無黨籍完成登記，雖然大武鄉漢人比原住民多，但民國91年第14屆大武鄉長選舉，國民黨提名原住民王福源，險勝親民黨的黎世祥。

這次總統和立委選舉，民眾黨在台東並未推立委人選，但在總統和副總統的得票有2萬5590票，直逼民進黨的3萬131票，地方基層認為大武鄉長補選不應缺席，但今天登記截止，沒有人登記。民眾黨台東縣黨部主委陳宏宗接受中央社記者電話訪問表示，因為沒有找到合適的人選，因此放棄。（編輯：黃世雅）1130306