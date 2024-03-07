彰縣漢寶村民憂臭味反建雞舍 200多人縣府抗議

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（中央社記者吳哲豪彰化縣7日電）彰化芳苑鄉漢寶村200多人今天前往縣府，抗議閒置10多年的養雞場又開始動工興建雞舍。抗議民眾指出，漢寶村內已有50多場畜牧場，影響生活，要求縣府阻止業者興建雞舍。

彰化縣政府發新聞稿回應指出，養雞場申請過程合法，縣府必須依法辦理，相關利害關係人也已提起訴願，農業部明天將召開訴願委員會審議，縣府後續會再依訴願決定結果辦理相關行政程序。

彰化芳苑鄉漢寶村成立的反雞糞污染聯合自救會，今天上午發動200多人，持布條及舉標語前往彰縣府前廣場抗議，抗議民眾手持印有「捍衛家園拒絕雞場」標語，高呼「顧健康！愛家鄉！漢寶拒當臭雞屎村！」口號，希望縣府阻止業者建雞舍。

芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐指出，養雞場位在漢寶村海尾聚落上風處，下風處住了約1500名村民，養雞場距離漢寶社區活動中心不到300公尺，他們擔心雞舍興建後開始養雞，臭氣熏天，滋生病媒蚊蟲，管理不當時恐會引發禽流感。

有居民指出，漢寶村已有多處畜牧場，居民們常和糞便、臭味共處，今天來到縣府希望和官員理性溝通，不要逼他們下次帶著雞屎、雞蛋來縣府抗議。

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彰縣府農業處副處長黃麗玲也代表縣府收下抗議民眾帶來的陳情書，承諾會加強要求業者做好敦親睦鄰工作。

彰縣府則指出，養雞場在民國89年登記設立，104年曾因發生禽流感疫情進行管制，不過至今未有停養紀錄，而畜牧場也有2次買賣讓渡紀錄，畜牧場登記場名及負責人變更程序合法，已要求業者加強與地方溝通，改建完成後確實做好污染防制措施，以利在地永續經營。（編輯：謝雅竹）1130307