內湖南港天然氣斷供影響350戶 裝微電腦表可重啟

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市內湖南港區昨晚多處民宅天然氣斷供，影響350戶，引民怨。議員何孟樺今天指有部分民宅無天然氣可用；產發局表示皆恢復供氣，裝微電腦瓦斯表用戶受影響，建議重開啟。

台北市內湖、南港區昨晚深夜11時許發生未供應天然氣狀況，大批住戶受影響，引發民怨，在地議員也接獲多起陳情，要求北市府釐清狀況。

台北市產業發展局今天發布新聞資料指出，欣湖天然氣公司因安康整壓站進行管線更新工程，導致天然氣供氣異常，影響內湖南港區住戶，包含內湖路1至3段、環山路、文德路及金龍路等路段，共影響350戶。

產發局表示，局長陳俊安得知狀況後昨晚立即趕赴現場與天然氣公司確認狀況，確認忽然無法供應天然氣是因在汰換高壓瓦斯管線，才先關閉安康整壓站，影響內湖區地下管線降壓，進而無法供應瓦斯。

產發局指出，經欣湖天然氣公司先中止汰換高壓瓦斯管線工程，並恢復安康整壓站進氣，今晨12時初已恢復正常供氣。

民進黨北市議員何孟樺透過媒體群組表示，事後接獲民眾反映瓦斯尚未恢復，直到今早依然有民眾無法使用瓦斯。

她說，將要求北市府全面調查欣湖天然氣公司安康整壓站管線工程是否設備故障、違反作業程序等相關規定，且天然氣公司應研擬賠償方案，如扣減受影響用戶瓦斯基本費等。

此外，有內湖民眾反映今早開水龍頭時還是冷水，且看到相關報導才知是瓦斯公司造成未供氣，至於市府提到使用微電腦瓦斯表可重新復歸，根本說明不清。

產發局回應，目前內湖南港區皆已恢復供應天然氣，至於今早仍有居民無法使用，幾乎是裝微電腦瓦斯表住戶，因微電腦瓦斯表遇壓力不足，如地震等狀況時，會主動跳電，建議可重新設定。

產發局表示，重新設定微電腦瓦斯表方式，先打開黑色螺帽，並把內設按鍵按到底，放開後約5分鐘，等紅色閃燈熄滅，就恢復供氣，若無供氣，可撥欣湖天然氣公司專線通報。

產發局指出，新湖天然氣公司因安康減壓站管線更新工程導致供氣異常，將持續監控後續狀況，此公司進行建物內部施工管線未通報，將究責並釐清責任歸屬。（編輯：方沛清）1130308