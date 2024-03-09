高雄內門宋江陣開幕 28組文武陣頭齊聚

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄內門宋江陣今天在內門紫竹寺登場，來自在地28組文武陣頭，以最高規格古禮青刀巷迎賓為活動揭開序幕。觀光局長高閔琳說明，為期16天系列活動精彩連連，歡迎大家相揪來玩。

國立台南大學在開幕儀式中，以融合傳統武陣及創意的戰鼓及大旗吸睛表演，獲得全場來賓喝采。內門在地的中埔埤仔墘宋江獅陣，以少見的黑面王獅為特色，搭配黃旗宋江獅，象徵祥瑞帝王的祝福。

觀光局新聞稿指出，國家薪傳獎得主、南台灣藝陣傳承重要的靈魂人物，遐齡101歲的傳奇藝陣大師何國昭今年也不缺席特地前來參與盛會，為今天開幕活動增添光彩。

內門紫竹寺主委劉銀城表示，內門是「總舖師」故鄉及「宋江陣」發源地，非常感謝市府團隊和內門紫竹寺管理委員會，將內門文化產業推廣出去，讓更多人了解內門、宋江陣以及傳統辦桌文化。

觀光局指出，這次內門紫竹寺也提供觀音佛祖獎新台幣5萬元獎金，為創意宋江陣頭大賽隊伍嘉勉。歡迎大家16、17、23、24日至內門參與國家重要民俗，以及內門無形文化資產傳承的「羅漢門迎佛祖遶境」。

民進黨籍立委邱議瑩表示，內門宋江陣頭已有200多年歷史，中央非常重視這項傳統藝陣活動，與高雄市府聯手推動，將這個珍貴的傳統文化推廣發揚出去，讓更多人知道。

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市府秘書長郭添貴表示，內門文武藝陣都是為觀音菩薩佛祖護駕而來，祈求合境平安、祛病無災無難，高雄市政府懷著虔誠的敬意每年舉辦高雄內門宋江陣的意義，陣守民安、天佑安康、藝陣傳承、惡地發光，陣頭帶來的正能量，是大家合作的珍貴情操。

高閔琳說明，為期16天宋江陣系列活動精彩連連，包括在地文武陣頭向觀音佛祖展現訓練成果並開放參觀的「陣頭拜觀音」；高雄第1個獲文化部認證獲頒的國家重要民俗、也是內門人的驕傲與使命的「羅漢門迎佛祖」遶境等。（編輯：黃世雅）1130309