2024高雄內門宋江陣登場 邀民眾看藝陣、吃辦桌

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）2024高雄內門宋江陣活動3月9日至24日在內門紫竹寺登場，今年市府祭出超過200萬元總獎金，已有來自各地的9組隊伍報名參加；此外，「宋江大宴」已開放訂桌，每桌8800元。

高雄市觀光局長高閔琳與內門紫竹寺主委劉銀城等人今天召開記者會，預告宋江陣系列活動開始，邀請民眾到內門看陣頭、吃辦桌、遶境趣，暢遊高雄山城。

劉銀城表示，觀音佛祖是內門信仰中心，內門紫竹寺目前共有26個文武陣頭及境外陣頭為這次活動全力演練。3月9、10日「陣頭拜觀音」，16至17日、23至24日4天將從內門紫竹寺起駕出發，展開「羅漢門迎佛祖」遶境行程。

高閔琳表示，內門有高雄驕傲的藝陣文化，也是總舖師故鄉。每年全國創意宋江陣頭大賽，鼓勵隊伍融合傳統宋江武陣陣式及發揮創意，如各式舞蹈、戲劇、音樂等元素，以多元樣貌吸引更多民眾認識陣頭文化，讓宋江陣永續發展。

觀光局會後新聞稿表示，今年市府祭出超過新台幣200萬元總獎金，其中冠軍80萬元、亞軍60萬元、季軍40萬元；目前有來自新北、台南、桃園、彰化、雲林等地共9組隊伍報名參加，將在3月16日、17日初賽及3月23日決賽大展身手。

今天記者會現場也曝光今年由內門總舖師林祺銘掌鼎，包括經典料理招牌「一品封肉」等「宋江大宴」菜色。觀光局表示，「宋江大宴」已開放訂桌，每桌8800元，3月16、17及23日在萃文書院舉辦。訂桌專線0976-050-764林小姐。（編輯：孫承武）1130305