2024內門宋江陣9日揭序幕 宋江大宴4日開放預訂

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）今年高雄內門紫竹寺「陣頭拜觀音」即將於3月9日、10日舉行，也為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序幕；還有每年備受期待的「宋江大宴」，將於3月4日開放預訂。

每年觀音佛祖遶境前，高雄市內門區鄉親會動員參加文武陣頭團練，並在遶境前於觀音佛祖面前展現演練成果、祈求合境平安，是台灣珍貴陣頭文化的保存。

內門紫竹寺主委劉銀城說，高雄內門宋江陣的核心精神就是對觀音佛祖的堅實信仰，今年由內門紫竹寺主辦羅漢門迎佛祖遶境，所有參與遶境的文武陣頭，會在遶境前先敬拜觀音佛祖，並展現演練成果，這也是「陣頭拜觀音」由來。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，今年內門紫竹寺「陣頭拜觀音」將於3月9日、10日舉行，有來自內門24組文武藝陣參與，為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序幕。

「2024高雄內門宋江陣」將於3月9日至24日在內門紫竹寺舉行，除了有全國創意宋江陣頭大賽、「羅漢門迎佛祖遶境」、文武藝陣大匯演，還有文史導覽小旅行等系列活動。

此外，每年備受期待的「宋江大宴」也將於3月4日開放預訂，並於3月16、17、23日於觀亭國小旁的萃文書院開桌。

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今年由內門在地新生代總鋪師林祺銘掌鼎，推出每桌新台幣8800元的美味手路菜，除了內門辦桌特色招牌一品封肉，還有櫻花蝦米糕、鮮烤龍虎石斑魚、鹽焗海大蝦、港鮑干貝燉全雞、貝柱佛跳牆等10道豐盛辦桌菜。

宋江大宴訂席將於3月4日上午10時開放電話訂席，訂席專線：0976-050-764林小姐；更多活動訊息可上「高雄內門宋江陣」臉書粉絲專頁及高雄旅遊網（https://khh.travel/zh-tw）查詢。（編輯：陳仁華）1130303