東北風挾境外污染物 屏東環保局啟動空品不良應變

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）東北風挾帶境外污染物移入，屏東縣潮州鎮空氣品質呈紅色警示等級，環保局啟動空氣品質不良應變作業，通報大型工廠降載減排、砂石場落實洗街等，也提醒民眾做好自我防護。

屏東縣環保局今天發布新聞稿表示，屏東空氣品質近8成以上受境外污染物影響，因位於全國最下風處及尾流弱風區，容易讓東北季風挾帶境外污染物累積聚集，使這幾日空氣品質達到「對敏感族群不健康」等級，甚至短時間達紅色警示等級。

環保局指出，已依「屏東縣區域空氣品質惡化防制措施」，成立空氣污染防制應變小組，啟動空品不良應變作業，通報固定污染源54家大型工廠進行降載減排、51家砂石場啟動防制措施並要求落實道路洗街工作、前30大營建工地配合工地內外灑水及洗掃作業259.2公里。

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另外，針對移動污染源加強烏賊車查核共895輛，露天燃燒熱區及餐飲業者進行查核，並未查獲違規案件，統計應變作業PM10減少474公斤、PM2.5減少112公斤。

環保局呼籲，今天空氣品質仍屬不良，民眾隨時注意空品變化，敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者要做好自我防護措施，並減少戶外活動，也可多加利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空品資訊。（編輯：黃世雅）1130310