金門獲中央補助住院支付點數加成30% 強化地方醫療

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷金門縣11日電）金門縣長陳福海2023年向總統蔡英文爭取金門醫院住院案件支付點數加成30%，此案近日通過，推估將挹注地方醫院逾新台幣6千萬元，強化地方醫療也有效減輕縣府每年醫發基金支出。

金門縣政府衛生局發布新聞稿指出，陳福海為強化地方醫療照顧，2023年「823戰役紀念儀式」活動當天，向總統蔡英文報告離島醫院經營困境相關細節，並爭取中央經費挹注，此案當時即獲總統首肯並交辦衛生福利部中央健康保險署研議。

根據健保署試算資料，金門醫院「住院案件診療項目」依表定點數加計30%計算（不重複加總計算），推估健保署每年將增加補貼約61.11百萬點，若以1點值換算1元計算，金門醫院每年收入可額外獲得6111萬元。

陳福海表示，爭取中央預算並非讓醫療照護發展基金退場，而是優化轉型機制，未來將落實公共衛生政策，推動預防醫學與癌症防治，充實衛生所功能與人員，並針對鄉鎮地區屬性發展醫療特色，發揮經費效力，照顧縣民健康與福祉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局長蔡建鑫表示，離島醫院營運不易，縣府為保障鄉親醫療權益，長年編列醫發基金支持金門醫院，每年約補貼1億元；在中央與地方協力下，於全民健康保險署召開「醫療給付費用醫院總額研商議事會議」，通過離島地區住院案件支付加成提案。

近期再向中央遞交「金門醫院第二醫療大樓」、「離島地區救護航空器駐地備勤補助案」等計畫，盼能持續爭取中央資源，照顧鄉親健康、提升金門醫療水平。（編輯：陳仁華）1130311