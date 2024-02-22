立委陳瑩牽線 金門縣府爭取400萬預算減醫療負擔

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（中央社記者洪學廣金門縣22日電）金門縣衛生局經立委陳瑩居中協調，成功爭取提高「金門IDS醫療計畫」健保署補助比例，減少縣府配合款400萬元支出，縣長陳福海盼各局處廣結善緣，爭取中央預算減輕地方負擔。

金門縣政府衛生局發布新聞稿指出，在衛生福利部健保署和縣府合作下，台北榮民總醫院自2005年起承作金門IDS計畫（全民健康保險金門地區醫療給付效益提昇計畫），為了逐步實踐在地化醫療，減少病患後送轉診，由北榮派出專科醫師進駐金門醫院，提供急重症醫療、專科檢查、專科門診、專科駐診等服務，相關費用則由健保署、金門縣府和離島建設基金來分攤。

衛生局長蔡建鑫表示，原本健保署編列補助比例為40%，地方則為21%，中央負擔的比例低於離島綜建方案補助原則45%，為撙節開支爭取更多補助財源，所以特別提案敦請縣府秘書王中聖帶著計畫赴立法院向陳瑩報告相關細節協助爭取。

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縣府表示，民進黨籍立委陳瑩去年8月拜會縣府時，提出若有合適機會很願意幫忙金門爭取更多權益，會後陳福海立即要求衛生局善用陳瑩在立法院衛環委員會經營多年的人脈與實力，協調更多資源預算挹注縣府。

衞生局透露，除了這次成功爭取提高的金門IDS計畫，陳瑩在上一屆會期特別提案要求修正調升「離島醫院健保給付標準」、「金門鄉親轉診交通補助」以及編列預算補助「經緊急空中轉診後病危返鄉」等案。由於離島醫院健保給付標準加計給予案件難度最高，近半年來也積極與陳瑩辦公室討論，此案若能成功調升，將可望降低金門縣府醫發基金每年補助金門醫院近億元開支。（編輯：黃世雅）1130222