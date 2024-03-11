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桃園首件既有農牧用地合法露營場 復興區拔頭籌

2024/3/11 13:57（3/11 14:31 更新）
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經中央與地方共同努力，桃園市率先成功輔導位於復興區農牧用地上的既有露營場－Kiwi Camping休閒露營區通過第2階段合法設置登記。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月11日
經中央與地方共同努力，桃園市率先成功輔導位於復興區農牧用地上的既有露營場－Kiwi Camping休閒露營區通過第2階段合法設置登記。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月11日
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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市府指出，繼去年4月市府核發全國首件農牧用地露營場土地使用許可後，又輔導復興區農牧用地上既有露營場通過第二階段合法設置登記成為首例。

桃園市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，經中央與地方1年半共同輔導，在全國1672家既有的未合法露營場中，桃園市率先成功輔導位於復興區農牧用地上的既有露營場－Kiwi Camping休閒露營區通過第二階段合法設置登記。

觀光旅遊局長周柏吟指出，桃園有151家既有露營場，其中8成位於復興區農牧用地或林業用地，露營場合法困難度高，涉及農業、建管、環保、消防及水土保持等法規，既有露營場因原有部分設施設置，相較於從素地規劃的新設露營場合法難度更高。

周柏吟指出，觀旅局去年初即成立跨局處輔導小組及專業輔導團，邀集市府相關局處現勘會審，目前已輔導76家業者提出申請、22家通過第一階段露營場土地使用許可，今年將持續輔導加速協助露營業者朝合法化邁進。

休閒露營區李姓經營業者表示，市府團隊輔導提供專業討論及法規資源諮詢，第二階段申請牽涉建築、水保及污水處理設置工程，做好水土保持及廢污水處理為市府要求重點工程，業者有社會責任要確實做好，才不會破壞大自然生態環境。（編輯：戴光育）1130311

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟（後右）表示，市府在民國112年初即成立跨局處輔導小組及專業輔導團，邀集市府相關局處現勘會審，目前已輔導76家業者提出申請、22家通過第一階段露營場土地使用許可，113年將持續輔導加速協助露營業者朝合法化邁進。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月11日
桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟（後右）表示，市府在民國112年初即成立跨局處輔導小組及專業輔導團，邀集市府相關局處現勘會審，目前已輔導76家業者提出申請、22家通過第一階段露營場土地使用許可，113年將持續輔導加速協助露營業者朝合法化邁進。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月11日
#周柏吟
#桃園
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