議員批「歡迎到中國」公車廣告 市府：業者已移除

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市議員洪婉臻指出，公車廣告竟出現welcome to China字樣，經查是泰國新人演員要來台灣辦粉絲見面會，但來台灣卻稱歡迎到中國。北市府說，公車業者已把廣告移除下架。

台北市公共運輸處業務稽查科科長郭献文今天受訪表示，依北市廣告物管理自治條例，公運處審查重點是以廣告物不影響行車安全為主，才會發可張貼廣告物範圍核可證，此案張貼位置是靠近公車的車門側附近，僅一面且尺寸等未違反相關規定。

他表示，公運處是審核廣告物尺寸及設置範圍是否影響公車行車安全，此案經審核通過，範圍都在允許範圍內，所以才核發許可證，因此不會開罰。經昨天通知公車業者後，業者已移除廣告，並告知後續應先評估了解廣告內容，以免引發外界疑慮。

民進黨北市議員洪婉臻發布新聞資料指出，接獲陳情，泰國新人演員近期要來台灣辦粉絲見面會，但有公車廣告竟刊登welcome to China字樣，引發民眾不滿，明明要來台灣舉辦活動卻硬要寫成中國。

她說，此公車廣告是從8日開始刊登，依北市府相關規定，公共汽車設置遊動廣告文字、圖畫不能有妨礙公共秩序或善良風俗等內容，質疑公車業者主管機關公運處對此毫無警覺，難道是默許公車廣告成統戰工具。

洪婉臻表示，中國統戰勢力近年不斷滲透台灣，台北市府應重新檢討規範大眾運輸系統廣告等規定，北市身為首善之都應更加警惕，不該如此自我矮化，犯下低級錯誤。

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公運處對此發布新聞資料回應，針對公車設置遊動廣告部分，是依「台北市廣告物管理自治條例」審查廣告物的設置形式、方式及位置，每年由業者提送資料申請，審查重點在於不影響行車安全。

公運處表示，此案經審核通過後發許可證，業者可自行招商並在核准範圍內張貼，刊登內容不須再報審核。至於公車廣告物刊登內容，不能違反台北市廣告物管理自治條例規定，此案的公車業者已把廣告移除下架。（編輯：方沛清）1130313