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新北汐止大坑溪遭工地廢水染白 環保局稽查告發

2024/3/16 13:49
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市環保局今天表示，汐止區橫科路某工地未妥善處理廢水就排入大坑溪，染白溪水，15日前往稽查後，當場依違反水污染防治法告發，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

新北市環保局發布新聞表示，15日接獲民眾陳情，指汐止區橫科路52巷旁有建商排放泥水，染白大坑溪。

環保局指出，派員稽查發現污染來源是某公司起造的新建工程，工地正探井，所產生的泥砂廢水未經沉砂池沉澱處理就逕自排入大坑溪。

環保局表示，工地張姓主任承認疏失、施工時未留意廢水排放，除致歉也隨即將廢水導入沉砂池中處理。

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環保局表示，一定規模的營建工程，施工前應設適當防治設備，並向環保局申請相關排放計畫，經核准後才能施工。這處工地未經沉砂池妥善處理廢水，涉違反水污染防治法；稽查員當場告發，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

另外，稽查員沿路巡查時，又發現一處自助洗車場未妥善處理泡沫污水就直接排放污染水溝，當場依違反廢棄物清理法告發，最高可處新台幣6000元罰鍰。（編輯：戴光育）1130316

#新北市環保局
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