台東星空音樂會首波卡司 鳳小岳、呂思緯開唱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東「最美星空音樂會」首場6月29日在關山鎮舉行，台東縣政府今天公布邀請全能創作歌手呂思緯和剛完成個人演唱會的影視歌三棲鳳小岳演出。

台東縣府發布新聞稿表示，屢獲多項國際大獎殊榮肯定的「台東最美星空音樂會」6月起登場。陸續在卑南鄉、關山鎮、大武鄉、東河鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉巡迴辦理6場次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

首場6月29日在關山鎮舉行，縣府公布首波卡司，邀請呂思緯和鳳小岳在關山鎮紅石溪畔首發開唱。也邀請後山吉他手郭明龍及台東縣跨部落青年組成的「東布青」，以多首膾炙人口的經典歌曲，陪伴民眾在田野間感受關山風情。

台東縣政府表示，第2場音樂會將在7月13日於大武鄉9420濱海公園（尚武濱海公園）舉行，由金曲獎最佳演唱組合Crispy脆樂團以及民謠才子黃玠，陪伴眾多粉絲在滿天星斗下，感受唯美聽覺饗宴。台東在地表演團體馬鹿瓦樂團及都市小島，也會用悠揚歌聲，讓大家體驗台東慢生活的獨特魅力。（編輯：郭諭儒）1130316