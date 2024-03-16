北市私中報考人數增 逢龍年、家長觀念改變導致

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市多所私立國中剛舉行完招考，不約而同發現考生數明顯增加。學校分析，原因不只是12年前為龍年、新生兒較多，還與家長對公立學校教育環境不信任有關。

依台北市民政局統計，民國101年適逢龍年，台北市嬰兒出生數為2萬9498人，較100年增加4366人、17.4%。12年後，這些龍寶寶即將進入國中就讀，許多私立中學隨之掀起報考潮。

台北市私立東山高中表示，往年報考人數約2000多人，今年增加收取報名費機制，報考人數卻逆勢增加近2成，推測與龍年新生兒數較高、家長觀念改變等因素相關。

東山高中指出，從新北國中生校園命案到台北高中生毆打老師案，無論校內、校外，都有聽到家長對於私校學生背景、管理方式及教學效果的肯定，認為學生的學習狀況及環境都較公立學校來得令人放心，且就讀完全中學也可以省去國中升高中的適應期。

不只東山，延平高中、薇閣中學等明星私校也出現報考潮，考生數雙雙增加近千人。一所老牌私中的行政主管不諱言，今年報考人數真的「多很多」，較去年增加至少3成。

這名行政主管指出，對孩子有要求的家長選擇實驗中學或私中已是趨勢，最大的原因還是家長對公立學校教育環境不信任，甚至有放棄直升私校、改讀公立明星學校的家長，在看見孩子學習狀況後表達後悔。

這名行政主管說，在現行教育體制下，公校遵循多元發展、開放校風，變相導致教師管教權被剝奪，若學生又不自律，學校就會變得不適合學習甚至不安全，從近期許多校園安全事件可見一斑。

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有家長坦言，「成績決定一切」仍然是社會現實，她就是望子成龍，既然孩子不怕逼、不排斥，就讓孩子去私校接受磨練，家長也不用擔心孩子受外界誘惑或影響，一舉數得。

這名家長認為，這一、兩年來看到太多校安事件，讓她覺得公立學校風險比私校更大，所以讓孩子從小就開始針對考國中補習，這週還特別請假在家，安排家教陪同刷題目，並考慮若沒考上就到國外唸書。（編輯：張銘坤）1130316