桃市府推航空城安置住宅 3月底線上看屋

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園航空城安置住宅預計3月底在航空城聯合服務中心讓安置戶抽「選屋順序」籤，住宅發展處配合開放線上3D賞屋，利用網路就可看到安置住宅房型資訊、社區公共空間樣貌等資訊。

桃園市政府住宅發展處今天發布新聞稿表示，民眾除了可以到航空城聯合服務中心參觀、洽詢安置住宅相關資訊外，住宅處也已建置、開放「桃園航空城．安置宅」網站，介紹未來安置住宅周邊環境、建築特色、社區公設及建築平面等基本資訊，讓民眾對安置住宅有初步概念。

住宅發展處說，安置住宅目前正趕工，現場雖已完成部分實體屋，但顧慮工區內看屋安全性，以部分實體屋裝修、擺設家具、環景拍攝，在網站增加線上3D賞屋方式，民眾透過網路就可看到3款房型，對於未來房子擺設也可有藍圖構想。

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住宅發展處指出，航空城安置住宅興建1925戶，共11個建築基地，51棟建築物，坪數從25坪到62坪，從2房型到4房型，提供安置戶依據家戶需求進行選購。51棟安置住宅已有39棟上梁，整體進度達53%，目前正同步進行建物外牆和內部細部工項，預計今年第4季陸續竣工。

住宅發展處表示，航空城安置住宅都規劃取得耐震標章，擁有優於一般業界防水保固年限，落實公共工程品質保證制度，安置住宅預計3月底抽籤、第2季選屋、第3季進行簽約，第4季開始陸續竣工、申請使照，並於明年第1季起陸續辦理驗、交屋。（編輯：方沛清）1130317