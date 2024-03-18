屏東「藝起派對」寫生會 描繪在地美總獎金10萬元

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）「藝起派對」寫生會今年到人文薈萃的潮州鎮舉辦，包含戲曲故事館、潮州日式歷史建築文化園區、潮好玩幸福村等地景都是入畫最佳素材，用不同視角描繪在地美，總獎金10萬元。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，潮州鎮蘊含多元豐富人文氣息，是新舊文化交融激盪的城鎮，除了有歌仔戲、布袋戲、皮影戲三大戲曲文化，老街古巷的宗教信仰香火鼎盛、老店新秀百家爭鳴，也有友善親子的共融園區、潮州聯合辦公大樓、國際溜冰場等重要建設，是寫生繪畫的潛力景點。

「藝起派對」屏東縣寫生嘉年華，於4月4日登場，參賽者上午9時至11時，至潮州聯合辦公大樓戶外廣場的寫生活動服務台領取比賽用紙，並於當日下午2時前完成創作繳件。報名至3月29日止。

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文化處指出，寫生比賽分為寫生組及創意組，網路報名成功且完賽的寫生組前200名、創意組前100名參賽者還可以獲得限定好禮，邀請知名水彩畫家及老師組成評審小組，寫生組共分為社會組、高中組、國中組、國小高年級組及國小低年級組，各組前3名及優選作品，總獎金新台幣10萬元，並擇期在屏菸1936文化基地展出，佳作則獲頒獎狀。

文化處表示，歡迎喜愛創作的畫友，用寫生探索潮州，創作出更多充滿觀察與想像力的作品。（編輯：郭諭儒）1130318