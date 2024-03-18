霸占高鐵對號座不滿勸離 男子遭保全鎖喉過肩摔

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台灣高鐵一班開往台中的車，17日晚間1名購買自由座外籍男子占用對號座位，保全規勸時，男子搶奪保全裝備，保全以鎖喉、過肩摔壓制，鐵路警察局表示，雙方若提出告訴依法辦理。

台灣高鐵一班開往台中的末班車，17日晚間1名男子與保全發生衝突，保全以手肘將男子鎖喉，接著施展過肩摔，將男子摔在車廂走道，全程被車廂其他民眾拍下上傳網路。

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鐵路警察局台中分局今天透過文字稿表示，17日晚間11時55分接獲高鐵站務員通報，567車次第8車廂有1名旅客在列車上到處移動且舉動怪異情事，請警方到場協助，列車到站後員警至車廂會同列車保全及站方人員請旅客下車，並請該外籍旅客至服務台。

警方指出，有關網傳保全與旅客高鐵列車上互動之影片，處理員警在上述時間到場後列車長、保全、站方均未告知相關情事，至服務台後該外籍旅客也未告知有此情事，後續雙方如有提出告訴，將依法辦理。（編輯：黃世雅）1130318