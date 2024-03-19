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一卡通日本參展 拓海外業務、推台灣觀光

2024/3/19 13:30（3/19 14:06 更新）
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iPASS一卡通16、17日前進日本參展hololive SUPER EXPO 2024，現場展出與日本科技公司COVER株式會社旗下品牌hololive production合作的系列聯名一卡通等商品，吸引日本民眾目光。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月19日
iPASS一卡通16、17日前進日本參展hololive SUPER EXPO 2024，現場展出與日本科技公司COVER株式會社旗下品牌hololive production合作的系列聯名一卡通等商品，吸引日本民眾目光。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月19日
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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）iPASS一卡通成立10週年，與日本科技公司COVER株式會社旗下品牌hololive production合作，打造一系列聯名一卡通，近日赴日本參展，除拓展海外業務，也加強推廣日本旅客來台觀光。

iPASS一卡通16、17日前進日本參展hololive SUPER EXPO 2024，現場展出與hololive production合作的系列聯名一卡通，及與壽司郎聯名的「hololive production Gawr Gura」造型一卡通，吸引日本粉絲目光。

一卡通公司表示，希望藉由參展讓日本民眾更了解一卡通，也藉由聯名日本民眾熟知的IP發行相關商品，拉近與日本民眾的距離，加深與一卡通品牌連結度，拓展一卡通儲值卡海外業務。

同時，一卡通將交通部觀光署「遊台灣金福氣」旅遊補助方案訊息帶到活動現場，希望吸引更多日本粉絲到台灣旅遊，享受優惠並使用一卡通體驗便利服務。

此外，一卡通公司今天新聞稿表示，一卡通10週年「智慧跨域．共創永續」互動體驗展在台北華山展出至24日，除展出一卡通豐富多元的支付生態系，還有台北場限定的新海誠「鈴芽之旅-貓大臣」巨大化氣偶可供粉絲拍照打卡。

同時台北場也展出「鈴芽之旅造型一卡通」、「hololive production Gawr Gura壽司小被被造型一卡通」，及互動體驗遊戲及解任務拿好禮活動，歡迎民眾到場體驗。

一卡通公司成立10週年，提供包含iPASS一卡通（儲值卡）及iPASS MONEY（電子支付）等服務；iPASS一卡通使用據點超過51萬點，涵蓋全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳4大場域，多元生活繳費項目逾3800項。（編輯：李亨山）1130319

#一卡通
#日本
#壽司郎
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