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南投8校2千人實彈射擊 高中生興奮喊每年要打靶

2024/3/21 17:50（3/21 18:06 更新）
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南投縣高中職校學生實彈射擊19至21日在台中成功嶺營區進行，共8所學校2000多名師生參加，盼學生透過真槍實彈的防衛技能操作，厚實國防根基。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月21日
南投縣高中職校學生實彈射擊19至21日在台中成功嶺營區進行，共8所學校2000多名師生參加，盼學生透過真槍實彈的防衛技能操作，厚實國防根基。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月21日
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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣高中職校學生實彈射擊連續3天在成功嶺營區實施，共8所學校2000多名師生參加，有高中生表示，進到靶場忐忑不安，打完後又莫名興奮，若每年都可打靶，一定會再次參加。

凝聚全民國防教育共識，南投縣高中職校學生實彈射擊19日至21日在台中成功嶺營區進行，共有南投高中、南投高商、埔里高工、暨大附中、草屯商工、仁愛高農、旭光高中、五育中學2000多名師生參加，盼學生透過真槍實彈的防衛技能操作，厚實國防根基。

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南投高中陳姓學生今天透過南投縣政府教育處新聞稿表示，在學校有先上實彈射擊預習課程，有信心可以打滿靶，但進到靶場心情卻忐忑不安，打完實彈後又莫名興奮，這是一項具全民國防教育意義的活動，如果每年都可打靶，一定會再參加。

教育處表示，實彈射擊也邀南投縣政府推動全民國防教育業務人員參與，業務人員感受保家衛國不只是軍人責任，是有賴全體人民共同努力，覆巢之下無完卵，唯有大家發揮整合力量、奉獻一己之力共同抵禦外侵力量，才能保有美好家園。（編輯：謝雅竹）1130321

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