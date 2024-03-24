民眾晨跑遇大鳥悠閒逛大街 台南寵物鴯鶓第2次逃家

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南有民眾昨天清晨到安平區漁光島慢跑，發現1隻看起來像鴕鳥的大型鳥類逛大街，後來發現是附近民眾飼養的寵物鴯鶓第2次脫逃，市府農業局獲報後委由外包廠商暫收容。

日本籍台南市政府城市外交顧問野崎孝男告訴中央社記者，昨天清晨到漁光島跑步時，在漁光路上看到1隻像鴕鳥的大鳥，悠閒散步且不怕人，當時其他經過民眾大多和他一樣嚇一跳，畢竟少有機會在路上巧遇這麼大隻的鳥。

漁光里長林寧峰表示，當時除了接獲民眾反映通報外，這隻大鳥飼主也主動通報，指稱飼養近2年的鴯鶓脫逃，由於已是第2次發生這種情況，擔心以後會再發生，造成外界困擾，甚至影響交通安全或有人受傷，希望協助通報農業局處理，並表明不再繼續飼養。

台南市政府農業局人員指出，目前這隻鴯鶓先暫由外包廠商收容，如果飼主不再續養，將會協助媒介有意願者收養。

鴯鶓為原產於澳洲大型走禽，腳具3趾，是世界上第二大鳥類，僅次於鴕鳥，成鳥體重約45公斤，身高2公尺左右，主要吃果實及昆蟲等，由於翅膀退化，所以不會飛行，但奔跑速度很快，可達時速50公里。（編輯：陳仁華）1130324