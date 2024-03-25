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台中頭汴坑溪布滿魚屍飄惡臭 民代質疑業者排廢水

2024/3/25 13:50（3/25 14:46 更新）
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位於台中市大里區的頭汴坑溪，25日上午被發現布滿魚屍並飄散濃濃惡臭，經估計數量餘萬尾，立即通知台中市環保局等單位處理。（台中市議員江和樹提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月25日
位於台中市大里區的頭汴坑溪，25日上午被發現布滿魚屍並飄散濃濃惡臭，經估計數量餘萬尾，立即通知台中市環保局等單位處理。（台中市議員江和樹提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月25日
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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中大里區的頭汴坑溪，今天上午被發現布滿魚屍並飄散濃濃惡臭，有民代接獲投訴到場指出，每逢星期一就常出現魚群暴斃，懷疑上游工廠假日偷排廢水，要求市府嚴懲不法業者。

民眾黨籍台中市議員江和樹今天表示，接獲民眾投訴頭汴坑溪發出惡臭，上午前往察看，發現溪面布滿疑因中毒死亡的大大小小魚類，經估計數量餘萬尾，立即通知台中市環保局等單位處理。

江和樹指出，長久以來他擔任里長時，就接獲民眾檢舉無數次，每當星期一頭汴坑溪就會出現魚群暴斃，居民懷疑上游工廠假日偷排廢水，市府已多次對違規工廠開罰，但是不肖業者依然故我，視公權力於無物，今天仍發現有大量死魚。

江和樹表示，頭汴坑溪一直以來是大里地區民眾仰賴的重要河川，包含民生、休憩甚至引水種植果菜，上游排放污水嚴重污染水源，使得民眾在河堤邊運動休閒時，聞著臭氣、看著死魚甚至收成有毒的農作物，強烈要求中市府嚴厲裁罰不肖業者。

台中市政府環保局獲報後，已派員到場清理魚屍，並採集樣本檢驗。（編輯：郭諭儒）1130325

位於台中市大里區的頭汴坑溪，25日上午被發現布滿魚屍並飄散濃濃惡臭，台中市政府環保局獲報後派員清理魚屍，並採集相關檢體。（台中市議員江和樹提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月25日
位於台中市大里區的頭汴坑溪，25日上午被發現布滿魚屍並飄散濃濃惡臭，台中市政府環保局獲報後派員清理魚屍，並採集相關檢體。（台中市議員江和樹提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月25日
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