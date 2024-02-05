更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 地方

中市唯一時力議員吳佩芸退黨 民眾黨想拉攏

2024/2/5 12:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中5日電）時代力量在台中市唯一的市議員吳佩芸昨天宣布退黨，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天表示，希望透過黨籍立委黃國昌拉攏吳佩芸入黨。吳佩芸則說，謝謝大家的善意，目前以無黨籍身分專心努力市政。

吳佩芸昨晚透過臉書發布退黨聲明，她說，已將時代力量放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她會以無黨籍的身分，繼續在改革道路上努力。

吳佩芸還說，素人參政迄今，仍覺得這條路是艱難的。但覺得很幸運、也很感謝的是，她曾有機會與一群堅持著進步改革、公平正義的夥伴，一起努力過，「謝謝有你們，才有現在的我」。

吳佩芸的退黨聲明備受地方政壇關切，本身也是台中市議員的民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，他昨晚就在第一時間向黨中央報告，並建議由曾是時力立委的黃國昌與吳佩芸連繫，希望能拉攏吳佩芸加入民眾黨，因為吳佩芸也符合民眾黨年輕的形象。

江和樹認為，民眾黨目前在市議會除他之外，還有陳清龍共2席議員，如果吳佩芸能加入，3席議員就能成立黨團，而且民眾黨在南屯區沒有議員席次，下一屆也會提名吳佩芸繼續參選議員，但一切還是要尊重吳佩芸的人生規劃。

至於藍綠2黨方面，民進黨台中市議會黨團總召蕭隆澤說，已報告黨部知曉，此事必須慎重處理，由黨團成員一起討論。國民黨議員李中則認為，過去時力的屬性較接近綠營，吳佩芸應該不會考慮加入藍營。

是否考慮加入其他政黨，吳佩芸告訴中央社記者，目前未思考這個問題，將以無黨籍身分專心努力市政，謝謝大家的善意。（編輯：謝雅竹）1130205

#時代力量
#民眾黨
#江和樹
#吳佩芸
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
卓榮泰披露曾和黃珊珊談3種模式 強調「不是羅生門」
172.30.142.199