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大型重機停機車格台中試辦 開放3處路外停車場

2024/2/1 15:43
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市府公告，今天起試辦開放市政公園等3個路外停車場，機車格可停大型重機，提供騎乘大型重型機車民眾方便停放，停車費用視車格種類收費，後續將視試辦情形滾動檢討。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等團體，去年底號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路，以及開放大型重型機車得停放機車格等訴求。

臉書（Facebook）粉絲團「重車日誌－教士」日前貼文表示，台中市政府公告1日起，開放市政公園停車場、惠新停車場與豐原轉運站停車場，大型重車可選擇停放機車格車格，並感謝爭取的時代力量台中市議員吳佩芸，以及台中市停管處支持。

台中市政府今天透過文字稿表示，考量都市停車空間有限，交通局規劃停車場提供大型重機停機車格的服務，不僅提高汽車停車空間使用效能，亦可提供車友們彈性選擇，減少大型重機與小型車停車衝突，因此擇定試辦3場路外機車場停大型重機，提供騎乘大型重型機車的民眾方便停放。

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市府表示，大型重機停路外機車停車場時，車身以停放於機車格內為原則；若車身太長、太寬致無法停在機車格內，則請車友主動停到汽車格，避免影響到其他車輛停放與通行，共同維持良好停車環境。

台中市停管處說明，針對大型重機停車收費，考量收費公平性，原則依停放車格類型收費，若車輛停放機車格則以機車費率計費，若停汽車格，則以汽車費率計費，後續將視試辦情形進行滾動檢討。（編輯：陳仁華）1130201

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