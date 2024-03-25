中友彰化店工地人車進駐 縣府：業者指這幾天開工

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（中央社記者吳哲豪彰化縣25日電）中友百貨彰化店日前指最晚3月30日前開工，業者已在工地圍籬掛出施工標示牌，工地也有工人、砂石車進駐；彰縣府指出，業者申請建照將到期，已獲業者告知這幾天會開工。

由於中友百貨彰化店申請的建照將在3月底到期，中央社記者今天前往現場觀察，發現業者已用鐵皮圍籬將彰化市旭光西路第二停車場用地圍起來，工地內已有數名工人進駐，停車場內部分設施已被拆除，也有砂石車駛入工地，業者也掛出工地標示牌，載明起造人、監造人等資訊。

彰化縣政府建設處長劉玉平接受媒體聯訪時指出，縣府至今雖然還沒有收到業者的開工申報，但對方有說最近一、兩天就會申報。

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中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，為彰化縣政府與彰化市公所合作的BOT開發案，並引進益彰公司投資經營，彰縣府和彰化市公所2022年11月舉辦彰化市第二停車場拆除動工典禮，不過停車場拆除後，百貨公司一直未動工，民眾一度質疑開發案是否胎死腹中。

業者規劃興建地下4層、地上21層大樓，為停車場共構百貨商場設計，在交通動線上，汽車動線採單向進出，以長緩坡繞行建築外圍方式，約1圈距離即可抵達8樓的停車層，減少車輛繞行而上的不適感。（編輯：謝雅竹）1130325