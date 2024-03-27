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氣溫升蚊蟲多 花蓮縣府提醒用藥找合法合格業者

2024/3/27 11:40（3/27 12:41 更新）
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氣溫漸升，蚊蟲蠢蠢欲動，花蓮縣政府提醒，有蟲害防治需求民眾，應找合法合格環境用藥業者。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月27日
氣溫漸升，蚊蟲蠢蠢欲動，花蓮縣政府提醒，有蟲害防治需求民眾，應找合法合格環境用藥業者。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月27日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）節氣春分已過、清明將至，氣溫漸升，蚊蟲蠢蠢欲動，花蓮縣府提醒，蟲害防治需求應找合法合格環境用藥業者，縣內有2家合法環境用藥販賣業者及16家合法病媒防治業者可洽詢。

花蓮縣環保局今天發布訊息表示，進入季節交替時節，民眾若疏於環境維護，蚊蟲病媒恐大量孳生，許多民眾會使用殺蟲劑或找病媒防治業者進行緊急化學防治防範蟲害。

花蓮縣府提醒請民眾，有蟲害防治需求請找合法合格環境用藥業者，由專業人員來評估，對症防治，安全使用環境用藥。

環保局說明，花蓮縣目前有2家合法環境用藥販賣業者，為騏發行及桂花樹下手皂坊，以及16家合法病媒防治業者，皆設置環境用藥專業技術人員，定期回訓、學習正確用藥知識及施藥人員安全防護、正確施藥技術。

另外，環保局每年也會定期查核環境用藥業者為民眾把關，民眾可放心洽詢；同時呼籲民眾居家防蟲應以環境清理代替用藥，才是防蟲治本之道。

近期縣內各鄉鎮公所已開始噴灑登革熱的環境衛生用藥，富里鄉公所指出，經稀釋調配後的藥水雖對人體無害，但仍提醒鄉親在排定噴藥日程中，配合提前緊閉門窗、收起戶外衣服及食物，並將寵物或家禽移至適當處所，同時將水溝蓋上雜物清除，以利工作人員作業。

環保局表示，安全的使用環境用藥，要認明合法登記的環境用藥、合法的病媒防治業及環境用藥販賣業者，以上都可於環境部化學署網站「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」（https://mdc.moenv.gov.tw/PublicInfo）查詢。（編輯：陳仁華）1130327

氣溫漸升，蚊蟲蠢蠢欲動，花蓮縣各鄉鎮公所開始噴灑登革熱的環境衛生用藥，經稀釋調配後的藥水雖對人體無害，但仍提醒鄉親在排定噴藥日程中，配合提前緊閉門窗、收起戶外衣服和食物，並將寵物或家禽移至適當處所，同時將水溝蓋上雜物清除，以利人員作業。（花蓮縣富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月27日
氣溫漸升，蚊蟲蠢蠢欲動，花蓮縣各鄉鎮公所開始噴灑登革熱的環境衛生用藥，經稀釋調配後的藥水雖對人體無害，但仍提醒鄉親在排定噴藥日程中，配合提前緊閉門窗、收起戶外衣服和食物，並將寵物或家禽移至適當處所，同時將水溝蓋上雜物清除，以利人員作業。（花蓮縣富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月27日
#花蓮縣
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#花蓮縣環保局
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