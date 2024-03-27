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中央補助4000萬元 竹縣改善15處公園設施

2024/3/27 12:05
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）新竹縣府今天說，經向內政部爭取都市計畫地區公園兒童遊戲場環境設施改善經費補助，獲補助新台幣4000萬餘元，將改善竹北市、竹東鎮及關西鎮共15處公園設施，提升安全性。

新竹縣政府發布新聞稿表示，為打造樂齡宜居及友善育兒空間，新竹縣政府積極推動一鄉鎮一特色公園計畫，目前已完成興隆公園等19座特色公園。

縣府指出，近期向內政部爭取都市計畫地區公園兒童遊戲場環境設施改善經費補助，獲得4000萬餘元補助款，預計將改善竹北市、竹東及關西鎮共15處公園設施，提供民眾更好的休憩環境。

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竹縣府產業發展處於稿中說明，此次獲內政部補助改善經費，包括竹北市2000萬餘元，將針對6處公園進行改善；關西鎮686萬元針對3座公園改善；竹東鎮1310萬元用於改善6座公園。

產發處表示，未來公園修繕工程將由各鄉鎮市公所因地制宜自行發包，預計今年底全數完工，未來公園除了融入在地新元素外，也將符合相關法規及安全規範，提供民眾安全又好玩的休憩及遊戲空間。（編輯：方沛清）1130327

#內政部
#竹北市
#關西鎮
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