陳其邁揪美日駐台使節大啖高雄美食 感謝對台支持

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市長陳其邁，日前與美國在台協會高雄分處處長張子霖及日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，大啖高雄美食，還挑戰辣味擔擔麵，用餐過程笑聲不斷，陳其邁也感謝美日好友對台灣支持。

陳其邁與張子霖、奧正史19日晚間共進晚餐，一同探訪位於新興區的高雄在地好滋味；陳其邁將從小吃到大的私房美食介紹給2人，一起大啖川味牛肉麵及特色小菜，尤其嗜辣的3人還共同挑戰辣味擔擔麵，用餐過程笑聲不斷。

陳其邁和張子霖嚐了一口辣味擔擔麵後就頻頻喝水，但奧正史則火速吃完一級辣度擔擔麵及三級辣度擔擔麵，還直呼「好吃得眼淚都流出來了」，甚至還意猶未盡地與老闆娘相約，要再訪挑戰更辣口味。

陳其邁說，因老家在麵館附近，「我從10歲吃到現在」，因此也與老闆及老闆娘像家人一般，每次吃麵都猶如在自家廚房般熟悉。

陳其邁指出，感謝美、日好友對台灣的支持，張子霖及奧正史也致力強化與高雄在各領域合作，3方長期維持友好且密切互動，希望藉由分享在地美食，更讓駐台使節感受到高雄人滿滿熱情。

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餐後店家招待高雄蜜棗及蕃茄，陳其邁說，農曆年前後蜜棗正是產季，目前外銷日本、加拿大、新加坡都獲熱烈迴響，高雄行家吃法是蜜棗搭配茄萣烏魚子「一口吃」；張子霖笑說，曾一度以為蜜棗是蘋果，奧正史則大讚小番茄非常鮮甜。

用餐期間，3人也談起剛落幕的黃色小鴨冬日遊樂園相關活動。張子霖笑說帶小孩去了港邊好幾次，稱讚市府活動規劃豐富有趣，也相約未來要多參加高雄活動、定期聚會吃美食，一起探索更多高雄面貌與多元文化。（編輯：陳仁華）1130327