花燈雙龍穿雲象徵蛻變 東成監獄收容人作品獲優等

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）東成監獄收容人花燈作品「龍呈祥瑞慶豐年」，獲今年全國花燈競賽機關團體組優等，創作者刑期都超過10年，作品以雙龍穿雲象徵在高牆內力求振作的蛻變過程，更為觀賞者獻上祝福。

台東縣卑南鄉法務部矯正署東成監獄秘書盧興國今天告訴中央社記者，「龍呈祥瑞慶豐年」是以振翅的飛龍及盤踞的蛟龍所組成，以雙龍穿雲之勢祈願新的1年風調雨順、五穀豐登，亦有著「龍騰九天、祥龍獻瑞」的意喻。

參與花燈製作的收容人「阿德」透過新聞稿表示，這座花燈由6名刑期超過10年以上的收容人所製作，集合技術與巧思的結晶，象徵收容人在高牆內力求振作，克服萬難直到照亮未來的蛻變過程，更為欣賞花燈的人們獻上平安與祝福。

阿德說，花燈作品自去年4月開始籌備製作，歷時8個月完成，從花燈的設計、材料的選用，到框架的建立、線路的配置都是收容人絞盡腦汁，發揮團隊合作的精神製作而成，過程中看見大家一次次放下框架突破自我，努力克服直至完成作品，期望欣賞這座花燈的民眾，也能感受並見證矯正教化及收容人蛻變的成果。

東成監獄典獄長葛煌明表示，這次花燈作品「龍呈祥瑞慶豐年」在設計工法上仍有精進之處，但收容人在創作上一次又一次突破困境，不僅展現收容人的技藝，亦承載了他們的希望與願景，更期許社會大眾能看見他們的努力，給予更多的肯定與同理，如同花燈點亮夜空一般，照亮他們復歸社會之路。

東成監獄表示，即日起至5月15日在民航局台東航空站 （豐年機場）展出，歡迎民眾利用時間前往賞燈，欣賞矯正機關收容人透過花燈作品傳達對社會祥和、物阜民豐的祝福。（編輯：謝雅竹）1130330