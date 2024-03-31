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迎接演唱會經濟 高市商圈夜市券促業績成長逾4成

2024/3/31 15:33（3/31 16:56 更新）
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迎接演唱會經濟，高雄市政府推出「2024商圈夜市優惠券」活動，讓歌迷憑演唱會票前往高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處指定捷運站兌換優惠券，可使用到4月底。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月31日
迎接演唱會經濟，高雄市政府推出「2024商圈夜市優惠券」活動，讓歌迷憑演唱會票前往高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處指定捷運站兌換優惠券，可使用到4月底。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月31日
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄昨天有大港開唱及五月天同步演唱，加上市府推出「商圈夜市優惠券」兌換活動，讓攤商店家業績成長4成以上。高雄市經發局提醒，目前6處指定捷運站還可兌換優惠券，可使用到4月底。

去年起國內外知名歌手及團體紛紛到高雄開唱，經市府統計，去年高雄辦理百場萬人以上大型演唱會，創造經濟產值逾新台幣45億元。今年1到3月則有櫻花祭、五月天、大港開唱等演出，帶來逾65萬次觀光人潮及至少21億觀光產值。

迎接演唱會經濟，高市府辦理「2024商圈夜市優惠券」活動，歌迷可憑演唱會票前往高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處指定捷運站兌換優惠券，服務時間從早上10時至晚上10時（部分站點服務至凌晨0時）。

根據經發局統計，兌換商圈夜市優惠券的歌迷以外地歌迷，尤其是以中北部為多；外籍歌迷部分以亞洲為主，以東南亞國家新加坡、馬來西亞歌迷為多。

鹽埕埔夜市排隊店家QQ蛋老闆笑說，這次大港開唱有大批歌迷拿著50元的商圈夜市優惠券來消費，「收券收到手軟」，明年除了準備食材，還要準備藥布。

萬吧老闆「阿萬」表示，許多人都是因為演唱會活動而首次到店內消費，客群增加，週末只要尖峰時間就完全客滿，業績相較非演唱會期間成長了4成以上。

經發局提醒，目前6處指定捷運站還有提供兌換服務，今天及4月12、13、14日等都還可兌換，優惠券使用期限到4月30日，歌迷可把握機會領取。（編輯：謝雅竹）1130331

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