新北4/1啟動「集撕廣益」 撕違規小廣告換好禮

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市政府環境保護局今天表示，明天起推動「全民撕小廣告－集撕廣益活動」，撕違規小廣告除可秤重換好禮外，若滿5公斤還可抽節能智慧家電、無線耳機等獎品。

環保局發布新聞稿指出，為杜絕違規小廣告，自4月1日起至11月30日止，推動「集撕廣益」活動，鼓勵民眾加入撕除街頭違規小廣告行列，共同維護環境整潔。

「集撕廣益」活動，環保局表示，共分2種活動方式，首先是「秤重換好禮」，只要撕除1公斤以上的小廣告即可兌換2包衛生紙、專用垃圾袋或其它環保生活好禮，同時還可以獲得1張摸彩券，活動結束後將統一抽出20組新台幣600元禮券。

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其次，今年活動新增「晉級達人挑戰賽」，撕除違規小廣告滿5公斤、累計達5張摸彩券者即可參加，只要掃描摸彩券上QR Code填寫相關資料，並上傳5張摸彩券存根聯照片，就可獲得晉級達人加碼抽獎機會，有機會獲得節能智慧家電、無線型耳機等15個獎項。撕除違規小廣告滿5公斤者，也可申請環境教育時數認證。

環保局表示，違規張貼或掛設廣告物於公共設施已列入加強處分環境衛生污染行為，依廢棄物清理法可處新台幣3600元至6000元罰鍰，或針對廣告物辦理停話作業，市內各區清潔隊去年共撕除114萬5043張違規廣告，並停話660件。（編輯：戴光育）1130331