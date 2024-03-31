北市下午颳大風降暴雨 2.5小時接25起災害通報

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北31日電）對流雲系影響，台北市今天颳起大風並降下豪雨，市長蔣萬安說，從下午3時到5時30分，共接獲25件路樹倒塌、招牌掉落等災害通報，提醒民眾注意安全。

蔣萬安下午在臉書發文表示，受對流雲系移入影響，台北市北投、士林、大同、中山區雨勢大，預估時雨量可達30毫米以上，其餘行政區也有一定雨勢，提醒市民注意安全。

他指出，從下午3時至5時30分，1999市民熱線陸續接獲25件災害通報，包含13件路樹倒塌、11件招牌掉落及1件電線桿倒塌，已要求相關局處派員以最快速度排除，災害應變中心也會持續掌握處理情況。

此外，蔣萬安說，中山北路6段、忠誠路1段、福國路、承德路6段一帶，因變電所發生饋線停電事故，導致共2049戶一度停電，已全部復電。

針對內湖區成功路4段巷弄路樹倒塌導致送醫的傷者，公園處表示，已派員關心、了解傷勢；其餘路樹倒塌案件也陸續派員處理，以排除交通阻礙為優先，倒塌原因及責任歸屬待後續詳查。

台北市消防局統計至下午5時，119共受理20件相關報案，包含多件路樹倒塌、1件玻璃割傷、1件垃圾桶砸傷，累計3人受傷，均意識清醒。（編輯：李錫璋）1130331