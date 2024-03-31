北市樣品屋拆除壓死工人 蔣萬安：往後拆除須申請

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市士林區一處樣品屋昨天進行拆除作業不慎，導致一名工人遭壓死。台北市長蔣萬安今天表示，將在1週內發函，要求往後樣品屋拆除前，須檢附拆除計畫申請。

士林區福港街一處工地昨天下午發生工安事故，當時現場正進行樣品屋拆除作業，因施作不慎導致2樓樓地板塌陷，壓死下方一名山貓駕駛，建管處及勞檢處隨後到場勒令停工並開罰。

蔣萬安事發後前往現場關心，民進黨台北市議員陳賢蔚當面建議，現行法規未規範樣品屋拆除時要申請證照，可能是安全漏洞，要盡快補起來，蔣萬安允諾檢討。

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蔣萬安今天下午在寶林茶室食物中毒案說明記者會上被問及此事，他表示，已進行相關機制調整，將在1週內發函實施，要求樣品屋建造時必須檢附結構計算書及圖說，拆除前也要由申請人、承拆人及監察人檢附拆除計畫書。

建管處昨天到場指揮承商加速道路復原作業，並在深夜11時許宣布，已完成道路障礙物清除，同時在基地周邊架設安全圍籬，恢復人車通行。此工地後續須檢具復工計畫，經審查通過後才能復工。（編輯：李錫璋）1130331