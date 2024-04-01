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對流雲系發展旺盛 台南抽水站抽水機啟動抽水

2024/4/1 10:37（4/1 11:11 更新）
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因對流雲系影響，台南市部分行政區1日清晨出現明顯降雨，市府水利局啟動相關抽水站因應。圖為文賢抽水站運作情形。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月1日
因對流雲系影響，台南市部分行政區1日清晨出現明顯降雨，市府水利局啟動相關抽水站因應。圖為文賢抽水站運作情形。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）中央氣象署今晨針對台南地區發布大雷雨特報，因對流雲系影響，易有短時強降雨，近期天氣不穩定，有局部大雨、雷擊、強陣風發生機率，南市府提醒出門攜帶雨具並注意行車安全。

依台南市水利局數據，這波降雨截至早上8時20分止，最大累積雨量為北門區74毫米、鹽水區69毫米、大內區68.5毫米；最大10分鐘雨量為南化區31.0毫米、官田區30.0毫米、大內區27.5毫米。

期間有華宗抽水站等8座抽水站起動抽水，抽水量約7.5萬噸。台南市多個行政區有降雨，經查幾處地點短暫積水未影響車輛及用路人通行，在降雨趨緩後迅速退水。

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水利局說明，因應近期對流雲系發展旺盛影響，除提高警覺外，區排及雨水下水道清淤作業已展開且完成超過八成，也超前部署各項防汛整備措施並頻繁進行巡查，同時也會持續守視。

民眾可利用南市府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，通報市府協助處理避免阻礙水流。（編輯：孫承武）1130401

#台南市
#台南市水利局
#南市府
#氣象署
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