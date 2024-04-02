東京都足立區議會訪團拜會 屏東縣議會盼促交流

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）日本東京都足立區議會訪團18名成員今天拜會屏東縣議會，屏東縣議會副議長盧文瑞與29名議員熱情接待，雙方希望未來在文化、藝術與教育等領域協助推廣交流與合作。

盧文瑞表示，歡迎日本「足立區議會日台議員連盟訪問團」造訪，感謝2021年中國禁止台灣鳳梨輸入時，連盟議員發起採購台灣鳳梨活動，見證堅定台日情誼。

他說，希望透過參訪搭起台日議會友誼橋梁，未來在觀光、農業、文化、教育與藝術領域等創造更多互助合作機會，提升城市情誼。

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連盟會長吉岡茂表示，感謝屏東在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐許多醫療物資到足立區，進而和屏東縣議會數次視訊交流，彼此分享觀光、文化及農業等，讓議員們更認識屏東，希望透過拜會強化彼此議會間感情。

屏東縣議會說，這是雙方議會成員自2021年6月透過視訊簽署合作備忘錄後首次相見歡。屏東與日本近年交流頻繁，屏東縣議會成立「台日友好議員聯盟」和日本各城市議會交流，與足立區、鹿兒島等都建立友誼。（編輯：李明宗）1130402