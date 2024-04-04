從閱讀到環境永續 仁武國小獲全國閱讀磐石獎

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）仁武國小深耕閱讀7年，從關心仁武地區環境永續議題開始，透過閱讀展現對家鄉關懷，在今年榮獲113年教育部閱讀磐石獎，也是全國閱讀成績最高榮譽，創下校史新紀錄。

113年教育部閱讀磐石獎名單近日公布，全國共有61所國中小獲獎，其中高雄市有2所學校獲得殊榮，分別是仁武區仁武國小、田寮區新興國小；其中位處仁大工業區的仁武國小，今年以「喜閱耕心、仁武傳薪」為主題，透過閱讀深耕讓師生們關心地方環境永續議題。

仁武國小今天發布新聞稿表示，仁武國小7年來的閱讀深耕，學生展現優異閱讀力；除了閱讀量、識字量成效優異，以近期最夯的「PaGamO中文閱讀素養」，仁武國小6年6班完成率100%。正確率81%，榮獲全市班級排行第一，個人排行也名列前茅。

仁武國小校長黃意華說，仁武國小距離仁大工業區僅500公尺，但仁武孩子對於生活周遭環境卻無感、無言、無參與，因此有了以閱讀翻轉的想法，並以仁大工業區為課程實踐的場域，培養孩子成為「愛閱讀、善思辨、展行動、樂表達」的世界公民。

仁武國小參賽主題「喜閱耕心、仁武傳薪」，從106學年度起，透過閱讀、永續環境、數位學習校本課程，帶領學生以愛閱課程厚植閱讀力；跨域閱讀與永續環境課程陶冶思辨力；更透過雙閱讀、空汙議題探究，讓親師生們了解自己的家鄉，也展現行動表達力，讓教育不只是「傳承」，也有思辨探討事物的能力。

此外，厚植閱讀力外，更透過多元閱讀探索，讓孩子發現生活情境中的問題，蒐集資料梳理脈絡邏輯，建立自己的觀點，逐步累積思辨力。

校方舉例，低年級孩子進行「吃在地食當季」的課程，透過種菜認識當季、當地蔬菜種類，經由閱讀繪本認識食物里程與碳足跡，引導孩子思考，關心營養午餐的蔬菜是不是當季，對環境多了一份關懷；尤其對於午餐水果的選擇，從美國櫻桃轉變為台灣芭樂，見識到學生的思辨與行動力。

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另外，透過閱讀有學生也將舞台從課堂遷移到家庭。6年級學生的爸爸想要換車，學生跟爸爸表示就選最環保、最省能、對環境最友善的那款車，學生的意見讓爸爸既訝異又欣慰，因為孩子懂得關懷環境，也清晰的表達自己的意見，家長看見孩子在課堂的學習轉化為生活中解決問題的能力。

校方表示，仁武國小學生閱讀的成效，也展現在學校與日本學生的台日交流中；6年級學生運用閱讀素養、資訊素養，梳理對於仁大工業區空汙議題的觀點，介紹家鄉環境、產業汙染，更提出改善環境的見解。（編輯：李亨山）1130404