迎大甲媽祖 新港奉天宮推出3D裸視虎爺光雕展

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）迎大甲媽祖嘉義新港奉天宮展創意，即日起至4月9日推出3D裸視虎爺光雕展演，不需配戴3D眼鏡即可見栩栩如生虎爺在牆面躍動，還能透過智慧型手機與虎爺互動接錢母。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，新港奉天宮為迎接即將到來的大甲媽及眾多信徒，首度推出虎爺光雕展，展演位於新港鄉民代表會建築牆面，虎爺將從4樓高空擲出母錢，為民眾帶來好運。

新港奉天宮說，透過智慧型手機掃描現場的QR Code，可以線上點光明燈及擲杯求好運接錢母，點光明燈時可將自拍相片上傳至3D光雕牆面，畫面十分吸睛。

嘉義縣文化觀光局表示，虎爺光雕展演從今晚開始至4月9日結束，虎爺將在每晚6時30分至10時準時在建築牆面現身；4月8日、9日下午2時至6時，民眾可用手機掃描現場QR Code，讓虎爺在手機螢幕上現身，為民眾進行數位導覽，還能持手機到周圍景點尋找AR（擴增實境）虎爺，或是上傳祈福卡到現場5G行動車的大螢幕，好玩又有趣。

嘉義縣長翁章梁昨晚與縣議員陳文忠、林秀琴一同開箱虎爺光雕展演，邀請民眾到新港迎媽祖，欣賞虎爺的魅力。

大甲媽祖今天起進行9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，預計4月8日抵達新港奉天宮，隔天9日上午在奉天宮舉行祝壽大典。（編輯：黃世雅）1130405