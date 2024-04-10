更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震3/300
首頁 / 地方

新北議員籲強化震後宣導 加速都更巡檢水溝

2024/4/10 20:26（4/10 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮強震全台有感，新北市也傳災損。國民黨新北市議員黃心華（圖）與土木技師合作檢視新店區60餘件房屋災損，發現多為老舊房屋隔間磚牆受損，不影響整體結構安全，適當維修後可繼續居住。（新北市議員黃心華提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月10日
花蓮強震全台有感，新北市也傳災損。國民黨新北市議員黃心華（圖）與土木技師合作檢視新店區60餘件房屋災損，發現多為老舊房屋隔間磚牆受損，不影響整體結構安全，適當維修後可繼續居住。（新北市議員黃心華提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北10日電）新北市在花蓮地震中也有災損，國民黨新北市議員黃心華今天建議加強震後資訊宣導、加速都更與巡檢水溝破損3面向，不要讓民眾陷入居住恐慌。

黃心華透過新聞稿表示，與土木技師合作檢視新店區60餘件房屋災損後發現，多數為老舊房屋隔間磚牆受損，不影響整體結構安全，透過適當維修可繼續居住。

黃心華指出，部分老舊房屋及公共設施使用年限長而變脆弱，建議新北市政府要協助改善，呼籲市府可推簡易評估圖卡或震災後自我檢查房屋手冊，在社群平台加強宣導，讓民眾比對房屋損害情形。

黃心華表示，今年5月後危老都更的時程容積獎勵僅剩百分之一，且維持同意比例百分之百的高門檻，不利都更推進。建議可針對地價、區位劃分成不同類型的都更案件，由中央修法，放寬同意門檻或在符合公益條件前提下，調高容積獎勵上限加速都更。

黃心華接受中央社記者電訪表示，過去政府預算較著重在新建工程，但隨著部分公共設施的老舊，如隧道、擋土牆等，應提高這方面的維修養護經費。

黃心華表示，市府震後要主動巡檢橋梁，並將水溝、側溝破損納入巡檢項目，因為破損會造成鄰近地層掏空、路面有塌陷風險。（編輯：吳協昌）1130410

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮災後重建 鄭文燦：受災戶租金、拆除都會補貼
172.30.142.95