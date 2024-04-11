高雄區監理所停車場委外收費 4/15起試營運

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）為杜絕車輛占用亂象，高雄區監理所今天表示，停車場將委外收費管理，盼透過使用者付費，讓有限停車資源合理運用，預計4月15日起試營運，5月1日正式營運。

高雄區監理所今天新聞稿表示，為杜絕車輛占用亂象，提供民眾足夠的停車空間，依財政部函示因地制宜就停車場訂定管理辦法，將停車場委外收費管理，訂於4月15日起試營運，並預計5月1日正式營運。

高雄區監理所表示，希望秉持「有效管理、合理收費、滾動檢討」原則，透過使用者付費，讓有限的公共停車資源，能有效合理運用。

至於收費標準，則採汽車停車第1小時內洽公緩衝時間免費，超過1小時起，每30分鐘新台幣15元，單日最高120元。

機車停車採計次方式，停車15分鐘內免費，超過15分鐘起，每6小時計費1次，每次收費15元，單日最高30元。

高雄區監理所表示，收費標準是考量近期受理民眾案件窗口的平均等待時間及平均處理時間合計未超過10分鐘，以及參考高雄市路外停車收費費率，訂定更優於一般停車場的收費標準。

停車場經重新整頓及布設車格，現場提供380席機車格、159席汽車格及2席大型車車格供民眾使用。

高雄區監理所表示，杜絕長期占用車輛所衍生的違停亂象是收費管理主要目的。有限的公共停車資源更需有效合理地運用，營造更優質且安全的洽公環境，防止車輛長期占用或遭棄置所衍生的違停亂象。（編輯：黃世雅）1130411