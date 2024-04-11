小三通金泉航道浮筒異常停航 先設虛擬浮燈標應急

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（中央社記者洪學廣金門縣11日電）金門金泉航線航道因導航設施故障，金門縣港務處已連2天發布往返石井停航公告，經查是C1、C2浮筒異常；港務處指出，目前先設定虛擬浮燈標，盡快修復固定浮標。

金門縣港務處自昨天起已連2天公告，金泉航線航道助導航設施故障，導致金門往返石井航線航班暫停航駛。

相關單位指出，往返石井的「八方輪」在行駛泉州至金門航班途中，發現航道C1、C2浮筒異常，其中C1浮筒已消失、C2浮筒半浮沉在航道漂浮不定，經評估航行存在安全隱患，因此暫時停航。

由於C1浮筒下沉成為水下障礙物，高速客船若撞上極易產生船體破損，二是C1、C2浮筒為金泉航線左、右側標，且浮筒外側都是淺灘與礁石，導致船舶若走出航道外容易觸礁擱淺，且浮筒也是航道重要轉向點，若沒物標參考，高速行駛易衝出航道。

目前泉州相關部門已要求盡快打撈浮筒，但金門縣港務處回應，浮筒無備品庫存，採購設置工期預計最快也需1個月。

港務處表示，目前已先設定完成虛擬浮標，並全力盡快修復固定浮標，並已轉達中方相關單位，後續只要中方評估虛擬浮標設置沒問題後，就能繼續行駛。（編輯：陳仁華）1130411