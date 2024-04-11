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台南北區工地開挖鄰房傾斜 11戶緊急安置

2024/4/11 22:12
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南北區北華街1處建築工地因地下開挖，日前發現工地有安全疑慮；市府今天勒令停工，第三方公正單位勘驗發現已造成鄰近住宅傾斜，由區公所疏散11戶緊急安置。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，此處工地預計興建地上12層樓、地下2層，向下開挖10公尺，於民國110年8月取得建照，111年2月23日申報開工，開挖過程中發現工地有安全疑慮，初步調查疑似地下水出現管湧。

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工務局指出，因地下砂土也隨水流出，因此將一旁住宅下方土石陸續淘空，導致鄰近工地民宅出現傾斜，造成安全疑慮，今天勒令停工，並由第三方公正單位台南市土木技師公會協助現場勘驗，工務局於現場成立應變小組，要求建商立即灌漿回填。

工務局表示，北區公所已疏散11戶住戶緊急安置，後續將由台南市土木技師公會調查原因，並要求建商做好相關安全處理措施。（編輯：陳仁華）1130411

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