育兒爸媽最強後盾 屏東南州新公立幼兒園可收76童

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）位於屏東縣南州鄉的南州國小新建公共化幼兒園今天啟用，可招收2至6歲幼兒共76名，屏東縣政府表示，希望減輕年輕爸媽負擔，家長每月只需負擔新台幣3000到5000元費用。

屏東縣長周春米表示，考量學費及教學環境，公立幼兒園是不少家長首選，常為搶不到名額傷透腦筋。為減輕家長負擔，縣府近年向中央爭取建置公共化幼兒園，南州幼兒園落成啟用後，不僅大大減輕年輕爸媽負擔，也讓屏東孩子得到最好照顧。

周春米說，位於南州的4所學校，所有教室、操場及老舊廁所都已完成翻新與改善，南州公共化幼兒園落成啟用讓在地教育環境更完整。未來將持續建置安心教學環境，讓孩子快樂成長、充分學習，更有國際競爭力。

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屏東縣政府教育處新聞稿表示，為落實擴大公共化教保服務，在縣府爭取下獲教育部補助南州國小新建幼兒園園舍，工程總經費4312萬，規劃符合幼兒園色彩、適合小朋友活動的幼兒園空間。依空間設計南州國小附設幼兒園可招收2至3歲幼幼專班1班16名、3至歲6混齡班2班60名。

教育處說，南州國小附設幼兒園舍設計包含室內活動室2間、盥洗室2間、辦公室1間、廚房1間，也增設幼兒用餐空間及幼兒遊戲閱讀空間，明確標示出舒適活潑的空間，給孩子們優質教保環境。（編輯：孫承武）1130413