更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒少性剝削4方向修法 簡化封網流程、付費觀看影像擬處刑責
首頁 / 地方

宜蘭某飯店工程旁路塌陷2公尺深 縣府勒令暫停工

2024/4/15 16:42（4/15 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣蘇澳鎮某飯店工程施工時疑因抽水不慎，14日晚間造成工地旁道路塌陷2公尺深，面積約20平方公尺，目前坑洞已被承包商灌漿回填，飯店業者表示，會配合土木技師鑑定，安全沒有問題才會再動工。（蘇澳鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年4月15日
宜蘭縣蘇澳鎮某飯店工程施工時疑因抽水不慎，14日晚間造成工地旁道路塌陷2公尺深，面積約20平方公尺，目前坑洞已被承包商灌漿回填，飯店業者表示，會配合土木技師鑑定，安全沒有問題才會再動工。（蘇澳鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣蘇澳鎮某飯店工程施工時疑因抽水不慎，昨晚造成工地旁道路塌陷2公尺深，面積約20平方公尺。縣府今天表示，已勒令工地暫時停工，須經相關單位鑑定安全後才能復工。

蘇澳鎮公所今天表示，昨晚10時許蘇東北路上發出2聲巨響後，緊鄰飯店工地的道路應聲塌陷，出現這處天坑，工地圍籬也跟著倒塌，道路塌陷面積約20平方公尺、有2公尺深，所幸當時沒有人車經過。

蘇澳鎮長李明哲表示，今天一早立即趕抵工地現場查看，發現坑洞已被承包商灌漿回填，但附近道路出現長長裂痕，附近居民人心惶惶。此外，施工單位沒有依法即時通報鎮公所與縣政府等主管機關，也未豎立警示標語。

李明哲認為，前陣子各縣市陸續出現「工程釀天坑」事件，加上近期地震頻繁，施工單位應以附近居民安全為重，不能草草回填了事。

宜蘭縣政府建設處表示，此工程承包營建商疑在施工區抽水時，造成區外地下水位降低，進一步造成周邊地層結構不均，已要求工地立即停工，將由建築師公會、土木技師公會鑑定，確保安全無虞才能復工，若有鄰損也要一併處理。

建設處指出，全案依違反建築法，因工地造成危害公共安全，各開罰建築師及營造廠商新台幣3萬元。

飯店業者表示，承包商今天清晨發現塌陷後，緊急調車以混凝土回填，事發現場目前處於穩定狀況，飯店會配合土木技師公會等機構鑑定，安全沒有問題才會再動工。（編輯：戴光育）1130415

#李明哲
#蘇澳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.105