宜蘭某飯店工程旁路塌陷2公尺深 縣府勒令暫停工

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣蘇澳鎮某飯店工程施工時疑因抽水不慎，昨晚造成工地旁道路塌陷2公尺深，面積約20平方公尺。縣府今天表示，已勒令工地暫時停工，須經相關單位鑑定安全後才能復工。

蘇澳鎮公所今天表示，昨晚10時許蘇東北路上發出2聲巨響後，緊鄰飯店工地的道路應聲塌陷，出現這處天坑，工地圍籬也跟著倒塌，道路塌陷面積約20平方公尺、有2公尺深，所幸當時沒有人車經過。

蘇澳鎮長李明哲表示，今天一早立即趕抵工地現場查看，發現坑洞已被承包商灌漿回填，但附近道路出現長長裂痕，附近居民人心惶惶。此外，施工單位沒有依法即時通報鎮公所與縣政府等主管機關，也未豎立警示標語。

李明哲認為，前陣子各縣市陸續出現「工程釀天坑」事件，加上近期地震頻繁，施工單位應以附近居民安全為重，不能草草回填了事。

宜蘭縣政府建設處表示，此工程承包營建商疑在施工區抽水時，造成區外地下水位降低，進一步造成周邊地層結構不均，已要求工地立即停工，將由建築師公會、土木技師公會鑑定，確保安全無虞才能復工，若有鄰損也要一併處理。

建設處指出，全案依違反建築法，因工地造成危害公共安全，各開罰建築師及營造廠商新台幣3萬元。

飯店業者表示，承包商今天清晨發現塌陷後，緊急調車以混凝土回填，事發現場目前處於穩定狀況，飯店會配合土木技師公會等機構鑑定，安全沒有問題才會再動工。（編輯：戴光育）1130415