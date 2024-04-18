2024高美館志工招募開跑 5/3前電話報名

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市立美術館志工招募活動即日起開跑，招募包括本館展場志工、兒美館展場志工與導覽志工、園區生態志工以及美術資源教室志工等，年滿18歲有志之士可於5月3日前報名。

高美館代理館長林羿妏表示，目前志工團隊有千人，2024年適逢高美館成立30週年，同時也是志工隊成立的第30年，感謝志工朋友陪伴美術館半甲子歲月，陪伴高美館走過園區開放、兒童美術館成立，以及正式轉型為行政法人組織等里程碑。

高美館今天發布新聞稿表示，高美館志工隊於2023年榮獲由文化部指導、彰化美學館主辦「全國績優文化志工表揚」團隊獎，此次為美術館志工隊第4度獲獎，備受評審委員肯定。

高美館指出，高美館志工隊成立於1994年，多年來持續以親切友善的態度接待參觀民眾、提供展場諮詢服務。志工群也不斷透過課程培訓精進自我，持續跨領域學習，提供藝術導覽解說、園區生態導覽介紹、手作課程教學、親子體驗活動、物種調查與棲地維護等多元服務，為觀眾帶來豐富的文化藝術體驗。

高美館表示，高美館本館展場志工與兒美館展場志工的工作包含展場安全維護及觀眾諮詢服務；兒美館導覽志工除了展間值勤工作外，更帶著親子觀眾了解展覽內涵與參與充滿趣味的展間手作活動。

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另外，園區生態志工協助重要物種調查與園區維護工作；美術資源教室志工主要負責藝術手作課程。高美館表示，歡迎年滿18歲，積極主動、服務熱忱、喜愛藝術的朋友報名參加面談。

高美館志工採電話報名，欲報名志工者，即日起至5月3日止，致電高美館07-5550331轉分機219或218美術館志工室，即可預約面談時間，面談時間為5月4、5日兩日上午。報名美術資源教室志工者，請於5月2日前致電07-5550331轉分機262美術資源教室，面談時間為5月3、4日兩日上午。（編輯：黃世雅）1130418