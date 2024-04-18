屏東推社宅包租代管計畫 尚有逾200名額可申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏縣府配合內政部開辦社會住宅包租代管計畫，去年擴大包租代管目標戶數400戶，開辦至今尚有逾200名額，鼓勵房東與有租屋需求民眾踴躍申請，媒合期限到明年7月17日。

屏東縣長周春米表示，屏東開辦社會住宅包租代管已5年，成功媒合多組房東及房客租屋需求，房東可減少管理房子負擔，且享有賦稅、修繕費等多項優惠補助；有租屋需求民眾則可以優惠租金承租，減輕尋找合適房源的壓力。

屏東縣政府城鄉發展處今天發布新聞稿表示，為鼓勵房東將閒置空屋加入社會住宅包租代管，房東享有專業管理租屋服務最多3年，可輕鬆收租，也享稅賦減免，每年修繕補助最高新台幣1萬元（最多補助3年），另有居家安全相關保險費用補助，每年每屋最高3500元補助及簽約公證費3000元補助。

城鄉處表示，參加包租代管計畫的房客除享優於市價8到9折租金承租外，申請資料將同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動審查是否符合租金補貼資格，依不同級別，符合者每戶每月可補貼2000元至3600元不等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

城鄉處指出，自民國108年開辦以來，至今成功媒合房東與房客300戶，其中房客弱勢戶比重占媒合戶數58%，已超過住宅法規定出租予弱勢戶40%的標準；112年7月擴大包租代管目標戶數400戶，計畫開辦至今尚有逾200名額，鼓勵房東與有租屋需求民眾踴躍申請，媒合期限至114年7月17日止。

縣府社會住宅包租代管第4期計畫委辦業者有2家，分別為「兆基管理顧問股份有限公司屏東分公司」及「富山房屋買賣有限公司」，有意願房東及房客可洽業者諮詢。（編輯：陳仁華）1130418